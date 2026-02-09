La scena di Margot Robbie con le uova e i capelli imprigionati sta facendo parlare molto in rete. I fan si sono concentrati più sull’immagine forte e insolita che sulla storia del film, che invece molti ricordano come molto diversa dal romanzo di Emily Brontë. La scena, semplice ma d’impatto, ha catturato l’attenzione e alimenta le discussioni sui social, lasciando intendere che il modo in cui viene rappresentata la Robbie ha colpito più per la sua originalità che per il suo legame con il libro.

Dicono che il libro (e chi non l’ha letto quando era adolescente ripari subito.) c’entri poco e niente con il film. Ma quella tensione emotiva e sessuale che dal libro traspare e che il film sembra rendere più evidente, non manca in entrambe le dimensioni narrative. Cime tempestose o Wunthering hights, il film di Emerald Fennell, tratto e liberamente ispirato al romanzo goticosentimentale omonimo di Emily Brontë, sta per arrivare nelle sale. E capelli e make up, creati davvero ad arte, non fanno che enfatizzare e diffonder quella tensione. Grazie alle idee geniali della bravissima Sian Miller, hair e make up designer del film. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La nail art con le uova e i capelli imprigionati di Margot Robbie in Cime tempestose

Ancora fermi a Jacob Elordi che prova a coprire Margot Robbie dalla pioggia con le mani durante la premiere francese di Cime tempestose facebook

La casa di produzione di Margot Robbie, la LuckyChap, ha collaborato con War Child UK per la première londinese. Tutti i proventi andranno a sostegno del lavoro dell'organizzazione per proteggere, educare e difendere i diritti dei bambini colpiti dai conflitti. x.com