Recentemente a Bologna si è aperta la mostra Banksy Archive 01 – The School of Bristol (1983-2005) presso Palazzo Fava. L’esposizione ripercorre le tappe della carriera dell’artista di strada inglese, con una selezione di opere provenienti dal suo periodo iniziale e fino al 2005. La sede, in pieno centro, si trova attualmente interessata dai lavori per il nuovo tram, che causano congestione nelle zone circostanti.

L’altro giorno ero a Palazzo Fava, nel cuore pulsante – e attualmente parecchio congestionato, causa lavori per il tram – di Bologna, per visitare Banksy Archive 01 – The School of Bristol (1983-2005), la mostra aperta di recente per celebrare vita e miracoli del misterioso artista inglese. Artista che è tornato proprio di recente al centro dell’attenzione mediatica: Banksy ora avrebbe un’identità. Un’imponente inchiesta dell’agenzia internazionale Reuters ha rivelato che dietro lo street artist più celebre al mondo si celerebbe Robin Gunningham, nato a Bristol nel 1973. Per anni, proprio per depistare le indagini sulla sua reale figura e preservare l’anonimato, Gunningham avrebbe vissuto sotto il falso nome di David Jones – ironicamente, il nome di battesimo di David Bowie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Banksy Archive 01, a Palazzo Fava a Bologna la nuova mostra dello street artist: un momento terapeutico

Reuters ha svelato l’identità dello street artist Banksy attraverso un’inchiestaAttraverso l'inchiesta "In Search of Banksy", Reuters avrebbe svelato la vera identità dell'artista britannico.

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Temi più discussi: Banksy Archive 01 - The School of Bristol (1983-2005); Blog | Banksy Archive 01, a Palazzo Fava a Bologna la nuova mostra dello street artist: un momento terapeutico; A Bologna 300 opere raccontano l'ascesa di Banksy, dalle strade di Bristol al successo globale; Mostra The Banksy Archive 01. The school of Bristol 1983-2005 - Bologna.

Banksy, visite guidate, domenica 5 aprileLa mostra Banksy Archive 01 - The School of Bristol (1983-2005), ospitata nelle sale di Palazzo Fava fino al ... ilrestodelcarlino.it

Banksy a Palazzo Fava’Banksy Archive 01. The School of Bristol 1983-2005’ si è invece aperta da poco a Palazzo Fava e anche questo allestim ... ilrestodelcarlino.it

Il Resto del Carlino. . Banksy sbarca a Bologna! Siamo stati a Palazzo Fava per l’esposizione “Banksy Archive 01 - The School of Bristol”. Non è la solita mostra: è un viaggio immersivo che scava nelle radici dello street artist più misterioso del mondo, tra tensi - facebook.com facebook

A Palazzo Fava - Genus Bononiae di #Bologna dal 27 marzo 2026, la mostra “Banksy Archive 01 – The School of Bristol 1983-2005” propone un’approfondita ricostruzione delle origini e dello sviluppo dell’immaginario di #Banksy -> tinyurl.com/2bmcpdfj @t x.com