Reuters ha svelato l'identità dello street artist Banksy attraverso un'inchiesta

Attraverso l'inchiesta "In Search of Banksy", Reuters avrebbe svelato la vera identità dell'artista britannico. Si tratterebbe di Robin Gunningham, nato a Bristol nel 1973. Il legale dell'artista non ha confermato le informazioni ed ha chiesto a Reuters di non pubblicare l'inchiesta, ma l'agenzia di stampa ha ritenuto che la notizia fosse di interesse pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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