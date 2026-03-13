È lui Banksy svelata una volta per tutte la sua identità L’indagine partita dall’Ucraina | come è stato scoperto il vero nome dello street artist

Un’indagine avviata in Ucraina ha portato alla luce il vero nome di Banksy, lo street artist noto per i suoi murales e le opere enigmatiche. Dopo anni di segretezza, la sua identità ufficiale viene ora rivelata, mettendo fine a un lungo anonimato. La scoperta rappresenta una svolta importante in ambito artistico e mediatico.

Per decenni è stato uno dei segreti meglio custoditi dell’arte contemporanea. Ora, però, il mistero sull’identità di Banksy potrebbe essere arrivato a una svolta definitiva. Secondo una lunga inchiesta pubblicata da Reuters, dietro lo pseudonimo dello street artist più famoso del mondo si nasconderebbe Robin Gunningham, graffitista nato a Bristol nel 1973 e che in seguito avrebbe assunto anche il nome di David Jones. L’indagine giornalistica si basa su un lavoro durato mesi, che ha incrociato testimonianze raccolte sul campo, analisi di immagini e video e documenti giudiziari. I reporter hanno esaminato rapporti di polizia e un vecchio verbale in cui l’artista ammetteva un reato minore di disordine pubblico: un documento che, secondo Reuters, rivelerebbe senza dubbi il vero nome dietro il mito di Banksy. 🔗 Leggi su Open.online

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