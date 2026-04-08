Banksy a Bologna | tra l’enigma di Bristol e il silenzio di Palazzo Fava

A Bologna è aperta al pubblico la mostra Banksy Archive 01 – The School of Bristol, allestita a Palazzo Fava. L’esposizione si concentra sulla carriera dell’artista di strada inglese, attivo tra il 1983 e il 2005. La rassegna presenta numerose opere e documenti relativi alle sue prime creazioni e alle tematiche affrontate nel corso degli anni. La presenza di questa mostra ha suscitato interesse e discussioni tra visitatori e appassionati d’arte contemporanea.

Bologna ospita attualmente a Palazzo Fava la mostra Banksy Archive 01 – The School of Bristol (1983-2005), un percorso espositivo dedicato alla carriera del celebre street artist inglese. L’evento si svolge in una città segnata dai cantieri per il nuovo tram, offrendo un rifugio silenzioso tra le sale di una dimora rinascimentale. L’esperienza visitatori è definita da un forte contrasto ambientale. Mentre all’esterno il centro cittadino è congestionato da polvere e rumori legati ai lavori infrastrutturali, l’interno del palazzo accoglie il pubblico con ronzii ovattati e luci soffuse, trasformando la visita in un momento di decompressione dall’ansia urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banksy a Bologna: tra l’enigma di Bristol e il silenzio di Palazzo Fava Banksy Archive 01, a Palazzo Fava a Bologna la nuova mostra dello street artist: un momento terapeuticoL’altro giorno ero a Palazzo Fava, nel cuore pulsante – e attualmente parecchio congestionato, causa lavori per il tram – di Bologna, per visitare... Banksy in mostra a Bologna: la scuola di Bristol e quei graffiti ‘proibiti’ pieni di messaggi scomodiBologna, 26 marzo 2026 – Vent’anni fa, era il 2006, la fama di Banksy crebbe vertiginosamente, portando il “rispettato street artist“ a divenire un... Temi più discussi: Alle radici di Banksy tra storia, dissenso e cultura urbana. Al via la mostra a Bologna; Banksy, a Bologna la mostra sulle origini: oltre 300 opere a Palazzo Fava; Blog | Banksy Archive 01, a Palazzo Fava a Bologna la nuova mostra dello street artist: un momento terapeutico; A Bologna 300 opere raccontano l'ascesa di Banksy, dalle strade di Bristol al successo globale. Banksy, a Bologna la mostra sulle origini: oltre 300 opere a Palazzo FavaA Palazzo Fava oltre 300 opere per raccontare la School of Bristol, l’ambiente in cui è nato Banksy tra arte urbana, controculture e graffiti. tg.la7.it Banksy e la scuola di Bristol in 300 opere: da domani in mostra a BolognaMostra su Banksy a Bologna, che mira a ricostruire il contesto culturale, urbano e politico in cui è nato e cresciuto il suo linguaggio ... dire.it La mostra " – -!" vi aspetta a Palazzo Fava - Genus Bononiae a #Bologna dal martedì alla domenica, 10-19 tinyurl.com/2bmcpdfj @turismoER x.com Il Resto del Carlino. . Banksy sbarca a Bologna! Siamo stati a Palazzo Fava per l’esposizione “Banksy Archive 01 - The School of Bristol”. Non è la solita mostra: è un viaggio immersivo che scava nelle radici dello street artist più misterioso del mondo, tra tensi - facebook.com facebook