Pmi certificazioni 100% Made in Italy | bando da 2 milioni di euro

È stato annunciato presso la Camera dei Deputati il bando nazionale Federitaly 2026, che mette a disposizione 2 milioni di euro a sostegno delle PMI italiane per ottenere certificazioni “100% Made in Italy”. Questo programma mira a valorizzare e promuovere i prodotti italiani, favorendo la qualità e l’autenticità sul mercato nazionale e internazionale. Il bando rappresenta un’opportunità concreta per le imprese interessate a rafforzare il proprio marchio.

E stato presentato oggi, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, il bando nazionale Federitaly 2026. L’iniziativa, promossa in piena autonomia dalla Federazione, mette in campo 2 milioni di euro per sostenere concretamente le micro, piccole e medie imprese italiane nei processi di certificazione, sostenibilità e competitività globale. Il piano di sostegno prevede l’assegnazione d i 2.000 voucher del valore di 1.000 euro ciascuno, destinati a coprire buona parte dei costi di accesso ai sistemi di certificazione “Made in Italy” e “100% Made in Italy”. Il Segretario Nazionale di Federitaly, Lamberto Scorzino, ha chiarito le modalità operative: “Abbiamo scelto un approccio a sportello per evitare la frenesia dei click day.🔗 Leggi su Ildenaro.it Bando nazionale da due milioni di euro per tutela del Made in Italy e internazionalizzazione Presentato ieriÈ stato presentato ieri, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, un bando nazionale da due milioni di euro volto a sostenere la tutela del Made in Italy e promuovere l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Basket Bond made in Italy: 64 milioni per 25 Pmi, chiuso il programma UniCredit–Mediocredito CentraleIl programma Basket Bond “Made in Italy”, promosso da UniCredit e Mediocredito Centrale, si è concluso con successo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Beni strumentali - Nuova Sabatini; Made in Italy: Federitaly lancia il Bando Nazionale 2026 da 2 milioni di euro per tutela sostenere concretamente le micro, piccole e medie imprese italiane.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.