Fossacesia | bando per la gestione delle docce sulla spiaggia libera e dei bagni pubblici

Il Comune di Fossacesia ha pubblicato un bando per la gestione delle docce sulla spiaggia libera e dei bagni pubblici. L’obiettivo è trovare operatori interessati a offrire questi servizi lungo il litorale e in alcune zone chiave della città. L’avviso invita le aziende a presentare la propria manifestazione di interesse entro i tempi stabiliti. La procedura riguarda esclusivamente la gestione di queste strutture pubbliche.

