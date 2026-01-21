A Firenze, il liceo Michelangiolo è stato teatro di un nuovo furto, che ha portato alla sparizione di computer e denaro dai distributori automatici. L’episodio, avvenuto il 21 gennaio 2026, si aggiunge a una serie di precedenti tentativi di furto che continuano a interessare l’istituto, evidenziando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza all’interno della scuola.

Firenze, 21 gennaio 2026 – Non c’è pace per il classico Michelangiolo, ancora una volta bersagliato dai ladri. E tutto a pochi giorni dal furto avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 gennaio. Questa mattina, intorno alle 7.30, il personale scolastico si è accorto dell’ammanco di numerosi computer portatili, lasciati sulle cattedre delle aule, e del denaro contenuto nei distributori automatici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, l’ingresso dei malviventi sarebbe avvenuto dal portone in legno su Borgo Pinti, anche se non si esclude un accesso da un cortile interno con successivo sfondamento di una porta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo furto al liceo Michelangiolo: spariti computer e contanti dai distributori

Firenze, ancora un furto al liceo Michelangiolo: rubati venti computer e le monete del distributore di merendeNeanche una settimana fa, nella notte tra il 16 e 17 gennaio, i ladri si erano introdotti nell’istituto dopo aver rotto il vetro di una finestra e avevano rubato 30 computer ... corrierefiorentino.corriere.it

Ladri al liceo Michelangiolo: rubati 30 pcSono stati rubati trenta computer al liceo classico Michelangiolo di Firenze. Il furto è stato messo a segno la notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio. gonews.it

