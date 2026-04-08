Assalto al bancomat a Mascalucia | scoperta base operativa e nuovi arresti

Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini sull’assalto a un bancomat avvenuto recentemente a Mascalucia. Nel corso delle attività investigative, è stata individuata una base operativa collegata all’episodio e sono stati effettuati nuovi arresti. L’episodio ha coinvolto un’esplosione che ha danneggiato la macchina bancomat, mentre gli investigatori raccolgono informazioni e prove per approfondire le responsabilità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini in corso dopo l’esplosione. Proseguono le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Catania sull’assalto a un bancomat avvenuto nei giorni scorsi a Mascalucia. Il colpo era stato messo a segno utilizzando un ordigno artigianale, la cosiddetta “marmotta”, capace di far saltare lo sportello automatico. L’episodio si era verificato intorno alle 3 del mattino in via Roma, quando alcuni individui con il volto coperto avevano fatto esplodere il dispositivo. Il primo arresto dopo l’inseguimento. Subito dopo l’esplosione, l’intervento tempestivo del nucleo radiomobile aveva permesso di intercettare i responsabili e arrestare un 43enne originario di Francofonte, al termine di un inseguimento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Assalto al bancomat a Mascalucia: scoperta base operativa e nuovi arresti Mascalucia, assalto al bancomat nella notte: inseguimento e arresto – VIDEOMomenti di forte tensione a Mascalucia, dove nella notte un gruppo di malviventi ha tentato di far esplodere uno sportello bancomat in via Roma. Raid nella farmacia del Tiberio Evoli, maxi furto di farmaci oncologici: quattro arresti, scoperta base logistica a NapoliUn duro colpo al traffico di farmaci oncologici e salvavita ad altissimo costo è stato inferto dai carabinieri della compagnia di Melito Porto Salvo... Temi più discussi: Assalto al bancomat con la 'marmotta', cerignolani in trasferta fermati dai carabinieri dopo un inseguimento; Assalto al bancomat di Varese Ligure, arrestato latitante evaso. Si cercano due complici; Assalto in piena notte al bancomat di Bosco; Perugia, assalto al bancomat con l’esplosivo: soldi trovati in strada -. Assalto con 'marmotta' a un bancomat nel Catanese, due arrestiSale a tre il numero degli arrestati da carabinieri del comando provinciale di Catania nell'ambito delle indagini sull'assalto a un bancomat di Mascalucia con l'utilizzo di un ordigno rudimentale meta ... ansa.it Mascalucia. Assalto al bancomat: scoperta base con esplosivo, altri 2 arrestiNon si è mai fermata l’attività investigativa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania a seguito del violento assalto al bancomat avvenuto nei giorni scorsi a Mascalucia, messo ... libertasicilia.it ASSALTO AL BANCOMAT DI MASCALUCIA, SCOPERTA BASE OPERATIVA: SEQUESTRATI ESPLOSIVI E DROGA, DUE ARRESTI MASCALUCIA – Non si è mai fermata l’attività investigativa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania dopo il viole - facebook.com facebook ERBA FUMATA – 'LE IENE' TORNANO ALL’ASSALTO SULLA PRESUNTA INNOCENZA DI OLINDO ROMANO E ROSA BAZZI.. x.com