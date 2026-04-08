Banda del bancomat 2 arresti | esplosivo in un garage in provincia di Catania

Due persone sono state arrestate in relazione a un episodio avvenuto in un garage di San Pietro Clarenza, in provincia di Catania, dove si trovava un esplosivo. La polizia ha effettuato le fermate dopo aver individuato il luogo utilizzato dalla banda per preparare un’azione contro un bancomat. L’operazione ha portato al sequestro di materiale esplosivo e a un’indagine in corso per chiarire altri dettagli sull’organizzazione.

Era un garage a San Pietro Clarenza, nel Catanese, il punto nevralgico della banda che ha fatto esplodere un bancomat a Mascalucia con l’utilizzo della cosiddetta "marmotta": i carabinieri hanno arrestato un 46enne e una 36enne, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di detenzione di materiale esplodente e sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Il loro arresto si aggiunge a quello del 43enne di Francofonte (Siracusa) fermato nell’immediatezza dei fatti al termine di un lungo inseguimento. I carabinieri della compagnia di Gravina hanno poi sviluppato un’intensa e... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Banda del bancomat, 2 arresti: esplosivo in un garage in provincia di Catania Assalti al bancomat con l’esplosivo ad Avellino, la banda partiva dalla Puglia: 5 arrestiEseguita una ordinanza per cinque persone per i furti con esplosivo a due bancomat dell'Avellinese; gli indagati sono tutti pugliesi, avrebbero... Leggi anche: Esplosivo e chiodi a tre punte, torna a colpire la banda del bancomat Temi più discussi: Bancomat sradicati e inseguimenti nella notte: così finisce la corsa della banda | VIDEO; Finisce la fuga dei banditi del bancomat: presi dopo il colpo a Volpiano, sono sospettati di avere fatto esplodere quelli di mezza provincia; Perugia, bancomat esplosi: caccia alla banda della marmotta. I colpi lungo la E45; Banda del bancomat a Timoline: ingenti danni, ma il denaro resta al sicuro. Banda del bancomat, 2 arresti: esplosivo in un garage in provincia di CataniaEra un garage a San Pietro Clarenza , nel Catanese, il punto nevralgico della banda che ha fatto esplodere un bancomat a Mascalucia con l’utilizzo della ... gazzettadelsud.it Banda del bancomat a Timoline: ingenti danni, ma il denaro resta al sicuroL’azione a notte fonda nella frazione di Corte Franca. I malviventi hanno usato la tecnica della «marmotta» ma non sono riusciti ad asportare i soldi. Immagini delle telecamere di sorveglianza al seta ... giornaledibrescia.it La “banda del sesto posto” da Di Francesco a Gasperini Classifica, punti e campionato fotocopia alla 31esima giornata da 8 anni Leggi il nostro approfondimento https://tinyurl.com/w75xea74 - facebook.com facebook INTER, MANITA PER LO SCUDETTO. ROMA BANDA DEL BUCO. E IN SERIE A TORNIAMO LEONI youtu.be/9VWpOtv93lA x.com