esplosivo e chiodi a tre punte torna a colpire la banda del bancomat

Una banda di malviventi ha nuovamente preso di mira un bancomat nel Frusinate. Questa notte, intorno alle 3, ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico della Banca Popolare del Cassinate a Cervaro, causando danni e sospensioni temporanee dei servizi. L’episodio si inserisce in un quadro di atti criminosi ricorrenti nella zona, che richiede attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza dei cittadini.

AGI - Torna a colpire la banda del bancomat nel Frusinate. Intorno alle ore 3 di questa mattina ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico della Banca Popolare del Cassinate a Cervaro. Due le esplosioni avvertite, probabilmente provocate mediante l'uso di esplosivo, verosimilmente dinamite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassino e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area. I rapinatori si sono dati alla fuga a bordo di un'auto, inseguiti da una gazzella della Sezione Radiomobile dei carabinieri di Cassino. Durante l'inseguimento hanno lanciato chiodi a tre punte sull'asfalto, causando la foratura degli pneumatici del mezzo dell'Arma e riuscendo così a dileguarsi. 🔗 Leggi su Agi.it

