Collezione Verzocchi scopriamo quali sono le due nuove opere che arricchiranno il ' Museo del lavoro' che aprirà a Palazzo Albertini

Questa mattina si sono svelate le due nuove opere che entreranno a far parte del Museo del Lavoro a Palazzo Albertini. Si tratta di lavori dedicati alla Madre e al Fuoco, due temi finora poco esplorati nel legame tra Verzocchi e Forlì. La scoperta arriva dall’annuncio del mecenate, che ha portato avanti questa novità nel museo che aprirà presto al pubblico.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.