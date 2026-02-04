Collezione Verzocchi scopriamo quali sono le due nuove opere che arricchiranno il ' Museo del lavoro' che aprirà a Palazzo Albertini
Questa mattina si sono svelate le due nuove opere che entreranno a far parte del Museo del Lavoro a Palazzo Albertini. Si tratta di lavori dedicati alla Madre e al Fuoco, due temi finora poco esplorati nel legame tra Verzocchi e Forlì. La scoperta arriva dall’annuncio del mecenate, che ha portato avanti questa novità nel museo che aprirà presto al pubblico.
Il legame Verzocchi-Forlì si arricchisce di due nuovi filoni, fino ad oggi inesplorati, portati avanti dal noto mecenate: uno dedicato alla Madre e l’altro al Fuoco. I dipinti "Maternità" di Antonio Corpora (19491950) e "Il fuoco" di Domenico Cantatore (19491950) sono entrati a far parte da.🔗 Leggi su Forlitoday.it
