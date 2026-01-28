Visite guidate gratuite a Grande come un virus la nuova mostra al Musme
Può qualcosa di invisibile avere un impatto così straordinario per la vita sulla Terra? “Grande come un virus” è la nuova mostra temporanea del MUSME che invita visitatori di ogni età a esplorare il mondo microscopico dei virus e dei batteri. Ideata dalle scienziate dell’Istituto di Biofisica del CNR e visitabile grazie al contributo della Regione del Veneto, l’esposizione conduce nel sorprendente mondo dei virus e dei batteri, entità minuscole e di fondamentale importanza dal punto di vista ecologico, evolutivo e molecolare. La visita guidata alla mostra è gratuita grazie al contributo della Regione del Veneto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
