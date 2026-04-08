Bambino col cuore bruciato al via trattativa tra la famiglia e l' ospedale Monaldi per il risarcimento danni

A Napoli, la famiglia di un bambino deceduto ha iniziato una trattativa con l’ospedale Monaldi per ottenere un risarcimento danni. Il bambino, che aveva ricevuto un trapianto di cuore, è morto in circostanze che hanno portato a indagini da parte delle autorità sanitarie. Le indagini sono ancora in corso e riguardano le cause della morte e eventuali responsabilità legate al procedimento chirurgico.

Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo: è iniziata, inoltre, trattativa tra la famiglia del bimbo e l’ospedale Monaldi di Napoli per il risarcimento danni. A confermarlo è stato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi. Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico, ha elogiato il suo legale e confermato di aver querelato il dottor Oppido. La trattativa tra la famiglia Caliendo e il Monaldi Il video con il cuore di Domenico Patrizia e la querela al dottor Oppido Roberto Fico difende il Monaldi La trattativa tra la famiglia Caliendo e il Monaldi L’avvocato Francesco Petruzzi ha parlato prima dell’incontro con l’ufficio legale dell’ospedale Monaldi di Napoli in merito alla morte del piccolo Domenico a causa del trapianto di cuore fallito. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bambino col cuore bruciato, al via trattativa tra la famiglia e l'ospedale Monaldi per il risarcimento danni Bambino col cuore bruciato, la famiglia di Domenico chiede al Monaldi un risarcimento di 3 milioni di euroNon si placa la polemica tra la famiglia del piccolo Domenico, morto dopo un trapianto di cuore, e i vertici dell’ospedale Monaldi di Napoli. Cuore bruciato, la famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi. L’ospedale: “Valutazioni in corso”Ancora tensione tra la famiglia del piccolo Domenico – il bimbo morto il 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore non andato a buon fine – e... Temi più discussi: Bambino dal cuore bruciato, l'ospedale Monaldi di Napoli parte civile se i medici saranno rinviati a giudizio; Bimbo col cuore bruciato, la rabbia della madre Patrizia: Sembra un film, nemmeno le lacrime mi servono più; Domenico Caliendo, il video svela un dettaglio sugli ultimi minuti, hanno mentito finora | Nuova ricostruzione ancora più agghiacciante; La famiglia del piccolo Domenico querela Oppido per diffamazione. L'avvocato: 7 ipotesi di reato. Bambino col cuore bruciato, al via trattativa tra la famiglia e l'ospedale Monaldi per il risarcimento danniProseguono le indagini sulla morte del bambino a cui è stato trapiantato un cuore bruciato al Monaldi: il legale parla del video in mano alla procura ... virgilio.it Bambino col cuore bruciato, la famiglia di Domenico chiede al Monaldi un risarcimento di 3 milioni di euroL’avvocato Petruzzi, che assiste la famiglia del piccolo Domenico, ha denunciato la mancata risposta dei vertici dell’ospedale Monaldi ... virgilio.it Sindrome del bambino scosso, cos’è e come evitare traumi. Appuntamento con gli specialisti x.com "Lettera ad un bambino mai nato" di Oriana Fallaci. Un capolavoro letterario su un tema che ancora oggi divide tante persone: l'aborto. Al di là di qualsivoglia pensiero, la penna della Fallaci è di una potenza tale da far restare il lettore incollato alle pagine. - facebook.com facebook