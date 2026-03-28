Cuore bruciato la famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi L’ospedale | Valutazioni in corso

La famiglia di un bambino deceduto a causa di complicazioni dopo un trapianto di cuore ha presentato una richiesta di risarcimento di tre milioni di euro all’ospedale Monaldi. L’ospedale ha dichiarato che sono in corso valutazioni sulla vicenda. La morte del bambino si è verificata il 21 febbraio, suscitando nuove tensioni tra i familiari e la struttura sanitaria.

Ancora tensione tra la famiglia del piccolo Domenico – il bimbo morto il 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore non andato a buon fine – e l’ospedale Monaldi. Il nuovo capitolo si apre con una lettera inviata anche al governatore della Campania, Fico, da parte di Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo-Mercolino che sottolinea come i vertici dell’azienda non abbiano risposto ad una richiesta di risarcimento. La replica: “L’Azienda ha ricevuto una proposta stragiudiziale, il giorno dopo il funerale del piccolo Domenico, espressamente qualificata come riservata, contenente una richiesta risarcitoria di 3 milioni di euro e formulata in termini dichiaratamente non negoziabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cuore bruciato, la famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi. L’ospedale: “Valutazioni in corso” Articoli correlati Leggi anche: La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento. Ma il Monaldi non risponde: “Servono valutazioni approfondite” La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi. L’ospedale non rispondeL'avvocato Petruzzi che difende la famiglia del piccolo Domenico: "Ci appelliamo al Presidente Fico, chiediamo le dimissioni della dirigenza del... Approfondimenti e contenuti su Cuore bruciato Temi più discussi: Bimbo col cuore bruciato, la rabbia della madre Patrizia: Sembra un film, nemmeno le lacrime mi servono più; Il cuore per il piccolo Domenico era del bimbo di 4 anni caduto in piscina a Curon. La famiglia l'aveva donato per dare speranza: ''E' un dolore che si rinnova''; Bimbo trapiantato a Napoli, due medici indagati per falso: ultime notizie; La famiglia del piccolo Domenico chiede 3 milioni di risarcimento al Monaldi. L'ospedale non risponde. Domenico e il cuore «bruciato»: la famiglia chiede risarcimento, l’ospedale non rispondeL'avvocato della famiglia Caliendo Mercolino rivela che il Monaldi è rimasto «sordo e indifferente» ad una richiesta «legittima»: «Pattern comunicativo alieno ad ogni forma di umanità». La struttura r ... vanityfair.it Cuore bruciato, caposala del Monaldi parla della situazione di panico alla scoperta dell'organo congelatoIl caposala Francesco Farinaceo del Monaldi ha ricostruito i momenti del trapianto: la sua verità relativamente al caso di Domenico, il bimbo dal cuore bruciato ... virgilio.it "Cuore bruciato": due medici indagati anche per falso - facebook.com facebook