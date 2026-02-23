Stimolazione cerebrale contro il Parkinson le novità e l’identikit dei pazienti

Una ricerca recente ha portato alla scoperta di nuove tecniche di stimolazione cerebrale, grazie a mini-elettrodi intelligenti e biomarcatori genetici. Questi strumenti migliorano la precisione delle terapie, offrendo speranze concrete ai pazienti affetti da Parkinson. La sperimentazione coinvolge adulti con sintomi precoci, puntando a ridurre le difficoltà motorie e migliorare la qualità di vita. La strada verso trattamenti più efficaci si fa sempre più concreta.

Dalle mini-scosse ‘intelligenti’ ai biomarcatori genetici che aprono la strada a terapie innovative contro la malattia di Parkinson. A trent’anni dal primo impianto italiano di stimolazione cerebrale profonda, gli specialisti del Policlinico Gemell i fanno il punto sulle novità in arrivo e gli ultimi studi contro questa patologia neurologica sfidante, di cui i tremori sono il sintomo più conosciuto. Un trentennale importante. Era il 25 giugno del 1996 quando fu realizzato il primo impianto di stimolazione cerebrale profonda (Deep Brain Stimulation) in Italia, al Policlinico Gemelli, dal professor Massimo Scerrati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

“Mente in movimento, unione Parkinson Salerno”, per accompagnare pazienti e famiglie: l'iniziativa a San DemetrioA San Demetrio parte l'iniziativa

Nuova terapia contro le leucemie “incurabili”. Cerchione: "BE-CAR7 può cambiare il destino dei pazienti"Una nuova terapia emergente offre speranze ai pazienti affetti da leucemia acuta linfoblastica a cellule T, una forma rara e aggressiva spesso resistente ai trattamenti tradizionali.

