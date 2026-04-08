Bagnasco e la sfida del riscatto | messa speciale per i detenuti

Domenica 12 aprile alle 17, il cardinale Angelo Bagnasco presiederà una messa speciale dedicata ai detenuti. L’evento si svolgerà in un luogo di detenzione e coinvolgerà le persone che vivono in quella struttura. La celebrazione è stata annunciata in un comunicato ufficiale e si inserisce in un calendario di iniziative religiose rivolte ai carcerati. Il momento è rivolto a offrire un’occasione di riflessione e spiritualità per i presenti.

Il cardinale Angelo Bagnasco presiederà la celebrazione della messa per i detenuti domenica 12 aprile alle 17.30 presso la Valle di Ezechiele, a Fagnano Olona, in occasione della giornata dedicata alla Divina Misericordia. L'evento si svolgerà nel piazzale del capannone situato in via Colombo 90, a patto che il meteo sia favorevole; in caso contrario, l'assemblea si sposterà all'interno della struttura. La ricorrenza, istituita da Giovanni Paolo II nella prima domenica dopo Pasqua seguendo le ri . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bagnasco e la sfida del riscatto: messa speciale per i detenuti Il cardinale Bagnasco in parrocchia ad Abbadia: messa e incontro con don MilaniAbbadia, data 18 febbraio 2026 - Il cardinale Angelo Bagnasco sarà ospite nella parrocchia di Abbadia. Cantiere comunità: ad Agrigento il riscatto sociale dei detenuti diventa una sfida collettivaIl progetto "Ri-Uscire" approda ad Agrigento proponendo un modello operativo che smette di considerare il reinserimento dei detenuti come un processo... Si parla di: Poker e vendetta servita, ma che spavento nel finale. Le partite del CALCIO GIOVANILE; Seconda categoria, Roretese sempre in vetta.