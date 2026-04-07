Nel torneo di badminton agli Europei, Fabio Caponio si è qualificato per i sedicesimi di finale dopo aver vinto la sua partita di esordio. Questa vittoria si aggiunge a quelle di altri due atleti italiani, Giovanni Toti e Yasmine Hamza, che avevano già ottenuto successi nelle proprie gare di apertura. L'evento si svolge in una cornice internazionale, attirando numerosi spettatori e appassionati di questo sport.

Tre su tre: dopo Giovanni Toti e Yasmine Hamza, anche Fabio Caponio vince all’esordio negli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna: nei 32mi del singolare maschile l’azzurro piega la resistenza dell’ israeliano Misha Zilberman, sconfitto con il punteggio di 21-14 18-21 21-15 ed ai 16mi affronterà Kalle Koljonen (Finlandia). L’azzurro parte molto bene nel primo game, acquisisce subito un buon margine e poi controlla fino al 21-14. Nella seconda frazione arriva la reazione di Zilberman, che prende la testa e, pur non prendendo un gran margine, gestisce e pareggia i conti con il 21-18. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Badminton, anche Fabio Caponio approda ai sedicesimi degli Europei!

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Nella notte italiana sono arrivati due quarti di finale per gli #Azzurri in #Brasile conquistati da Fabio Caponio nel singolare maschile e da Martina Corsini ed Emma Piccinin nel doppio femminile. #Badminton #ItaliaTeam #forzaazzurri - facebook.com facebook