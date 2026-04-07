Badminton definito il quadro dei qualificati al 2° turno degli Europei 2026 Caponio e Hamza rispondono presente

Si sono conclusi i match del primo turno degli Europei 2026 di badminton, che si sono svolti al Palacio de Deportes Carolina Marín di Huelva, in Spagna. Tra i risultati importanti, sono stati definiti i qualificati per il secondo turno, con alcuni atleti italiani che hanno risposto presente nei match dei singolari. La giornata ha visto anche la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi europei, con incontri che hanno delineato il quadro delle qualificazioni.

Archiviata un’altra giornata dedicata agli incontri di primo turno degli Europei 2026 di badminton. Dal Palacio de Deportes Carolina Marín di Huelva, in Spagna, arrivano segnali incoraggianti per i colori azzurri, soprattutto nei singolari. Nel tabellone maschile, Fabio Caponio (n. 129 del ranking BWF) ha superato l’israeliano Misha Zilberman (n. 76) con il punteggio di 21-14, 18-21, 21-15. Una prestazione solida quella dell’azzurro, capace di reagire dopo aver ceduto il secondo set e di ritrovare lucidità e soluzioni efficaci nel parziale decisivo. Nel prossimo turno affronterà il finlandese Kalle Koljonen (n. 53), in un confronto che dirà molto sulle ambizioni del giocatore italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Badminton, definito il quadro dei qualificati al 2° turno degli Europei 2026. Caponio e Hamza rispondono presente Badminton, anche Fabio Caponio approda ai sedicesimi degli Europei!Tre su tre: dopo Giovanni Toti e Yasmine Hamza, anche Fabio Caponio vince all’esordio negli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di... Badminton, Yasmine Hamza vittoriosa all’esordio agli EuropeiInizia bene per i colori azzurri anche la seconda giornata degli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de... Argomenti più discussi: ATP Houston 2026, Frances Tiafoe in semifinale. Eliminati Shelton e Tien; Flag football, la FIDAF lancia il progetto LA28: via alla corsa olimpica azzurra; ATP Houston 2026, Tommy Paul sfiderà Roman Andres Burruchaga in finale. Un ottimo inizio per Giovanni Toti ai Campionati Europei di Badminton in Spagna. Al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva l'Azzurro ha superato l'inglese col punteggio di 21-10; 14-21; 21-17; approdando ai sedicesimi di finale. Giovanni, il primo italia - facebook.com facebook Badminton, Giovanni Toti batte Kayan in tre set e avanza ai sedicesimi degli Europei - x.com