Badminton Yasmine Hamza vittoriosa all’esordio agli Europei

Nella seconda giornata degli Europei individuali di badminton, la giocatrice italiana ha ottenuto una vittoria all’esordio, contribuendo a un inizio positivo per la squadra azzurra. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per l’atleta, che ha superato la sua avversaria in due set. L’evento si svolge in una location dedicata alle gare continentali di questa disciplina, con numerosi atleti provenienti da diversi paesi europei.

Inizia bene per i colori azzurri anche la seconda giornata degli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna: nei 32mi del singolare femminile l’azzurra Yasmine Hamza liquida la slovena Anja Blazina con un doppio 21-10 in 27? ed ai 16mi affronterà l’ ucraina Yevheniia Kantemyr. Nel primo game Hamza parte subito sul 4-0, poi Blazina torna al massimo a -2 e resta in scia fino al 4-6. L’azzurra piazza altri 4 punti consecutivi e scappa sul 10-4, la slovena torna sul 6-10, ma l’italiana allunga ancora sul 13-6. Blazina torna a -3 sul 10-13, poi Hamza infila 8 punti e chiude sul 21-10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Badminton, Yasmine Hamza vittoriosa all’esordio agli Europei Badminton, sei azzurri in cerca di gloria agli Europei individuali di HuelvaTutto pronto per gli Europei individuali 2026 di badminton, in programma al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna, intitolato alla... L’Italia stecca l’esordio agli Europei di Pallamano 2026La Nazionale italiana di pallamano maschile ha iniziato il suo cammino agli Europei 2026 con un pesante sconfitta contro l’Islanda, una delle squadre... Temi più discussi: Badminton, Giovanni Toti nota lieta dell’Italia nella prima giornata degli Europei a Huelva; Toti regala all'Italia il primo sorriso agli Europei di badminton; Badminton Giovanni Toti nota lieta dell’Italia nella prima giornata degli Europei a Huelva. Badminton, Yasmine Hamza vittoriosa all’esordio agli EuropeiInizia bene per i colori azzurri anche la seconda giornata degli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes ... oasport.it Badminton, Fabio Caponio vince in Perù. Terzo Giovanni Toti, ancora battuta in finale Yasmine HamzaProsegue la scalata nel ranking olimpico degli azzurri del badminton, questa volta grazie ai punti ottenuti nelle Perù International Series 2023: Fabio Caponio vince il torneo maschile, dove Giovanni ... oasport.it Bellissimo appartamento mai abitato in affitto “Imperial” Yasmine Hammamet Soggiorno 3 camere Terrazze Angolo cottura attrezzato Bagno Appartamento completamente riscaldato Prezzo: 1.500 DT al mese Per - facebook.com facebook