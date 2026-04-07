Martina Corsini ed Emma Piccinin hanno subito la loro prima sconfitta agli Europei di badminton in corso a Huelva. Dopo aver vinto tre partite, la coppia italiana si è fermata all’esordio nel torneo individuale del 2026. La manifestazione si tiene al Palacio de Deportes Carolina Marin, in Spagna.

Dopo tre vittorie arriva il primo stop: si ferma all’esordio la corsa della coppia azzurra composta da Martina Corsini ed Emma Piccinin agli Europei individuali 2026 di badminton, in corso di svolgimento al Palacio de Deportes Carolina Marin di Huelva, in Spagna. Nei sedicesimi del doppio femminile le azzurre cedono alle inglesi Lisa Curtin e Sian Kelly con lo score di 12-21 21-18 19-21 dopo 53 minuti di gioco. Per le britanniche domani negli ottavi ci sarà la coppia vincente del match tra le iberiche Paula LopezLucia Rodriguez e le polacche Paulina CybulskaKornelia Marczak, accreditate della testa di serie numero 6. Nel match odierno il primo game si incanala velocemente dalla parte delle inglesi, che prendono subito un buon margine sulle azzurre e poi controllano fino al 21-12 finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Badminton, Martina Corsini ed Emma Piccinin eliminate all’esordio agli Europei

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