Baby Gang influenza i detenuti | scatta la sorveglianza particolare Ecco cosa prevede
Il 24enne trapper noto come Baby Gang, arrestato il 17 marzo scorso a seguito di un'inchiesta della procura di Lecco, è stato sottoposto a un regime di sorveglianza particolare. L'indagine ha portato alla luce accuse di detenzione di armi, maltrattamenti sulla fidanzata e altre contestazioni. La decisione di rafforzare la vigilanza si inserisce nelle misure di controllo adottate nei confronti di soggetti ritenuti influenti all’interno del carcere.
Scatta il regime di sorveglianza particolare per Baby Gang, il trapper 24enne arrestato il 17 marzo scorso al termine di un’inchiesta della procura di Lecco per una serie di accuse di detenzione di armi e altri reati, tra cui maltrattamenti sulla fidanzata. Lo ha deciso il Dipartimento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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