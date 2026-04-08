Baby Gang influenza i detenuti | scatta la sorveglianza particolare Ecco cosa prevede

Il 24enne trapper noto come Baby Gang, arrestato il 17 marzo scorso a seguito di un'inchiesta della procura di Lecco, è stato sottoposto a un regime di sorveglianza particolare. L'indagine ha portato alla luce accuse di detenzione di armi, maltrattamenti sulla fidanzata e altre contestazioni. La decisione di rafforzare la vigilanza si inserisce nelle misure di controllo adottate nei confronti di soggetti ritenuti influenti all’interno del carcere.