Baby Gang scatta la sorveglianza particolare per il trapper in carcere | Influenza i detenuti Cosa prevede la misura

In carcere, è stata adottata una misura di sorveglianza particolare nei confronti del trapper noto come Baby Gang, ritenuto un possibile elemento di influenza sui compagni di detenzione. La decisione si basa sulla valutazione che il suo comportamento potrebbe esercitare un effetto sugli altri detenuti, portando a restrizioni specifiche all’interno del carcere. La misura mira a limitare eventuali ripercussioni negative sulla sicurezza e sull’ordine interno della struttura penitenziaria.

Anche in carcere, il trapper Baby Gang, viene considerato un «potenziale pericolo» per «l’influenza» che eserciterebbe «sugli altri detenuti». Secondo il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), il giovane artista, nome all’anagrafe Zaccaria Mouhib, arrestato di nuovo il 17 marzo per una serie di accuse di detenzione di armi e altri reati, tra cui maltrattamenti sulla fidanzata, avrebbe un forte ascendente sugli altri reclusi «grazie alla sua figura carismatica», ma si distinguerebbe anche per «atteggiamenti arroganti e minacciosi nei confronti del personale e dei compagni di cella». Perché Baby Gang è sotto «sorveglianza particolare» e cosa prevede?. 🔗 Leggi su Open.online

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Etg - Baby gang di Cantù, ai domiciliari spaccia e incontra gli amici. Torna in carcere

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IL TRAPPER STROPPIA – IL CARCERE DI BUSTO ARSIZIO HA DISPOSTO LA SORVEGLIANZA SPECIALE PER BABY GANG x.com

Sorveglianza rafforzata per Baby Gang nel carcere di Busto Arsizio dopo episodi gravi. - facebook.com facebook