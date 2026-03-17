baby gang nuovo arresto per il trapper a lecco

I carabinieri hanno effettuato un nuovo arresto a Lecco nei confronti di un trapper e delle persone associate a lui. Il blitz si è svolto ieri mattina e ha coinvolto l’artista insieme a diversi soggetti legati alla sua attività. A inizio mese, il cantante aveva già subito una condanna, e ora si aggiunge questa nuova misura cautelare.

Un nuovo arresto per Mouhib Zaccaria, meglio noto come Baby Gang, trapper che conta su Spotify 6,6 milioni di ascoltatori mensili. All’alba, i carabinieri del Comando provinciale di Lecco hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni che vedono coinvolti l’artista e molte persone a lui vicine. Il nuovo arresto arriva a pochi giorni dalla condanna, il 4 marzo scorso, a due anni e otto mesi, per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. Il 24enne era stato arrestato, l’ 11 settembre del 2025, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Lecco. Nel corso di una perquisizione, avevano rinvenuto in una stanza d’albergo a Milano l’arma clandestina. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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