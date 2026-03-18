Emergono dettagli dall’ordinanza che ha portato all’arresto di Baby Gang, il rapper sotto sorveglianza speciale che, nonostante le restrizioni, è riuscito a recarsi in Iraq. Secondo i documenti, l’artista avrebbe realizzato un video mentre impugnava bazooka, mitra e Kalashnikov, suscitando scalpore. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli e restrizioni legati al suo ruolo di sorvegliato speciale.

Emergono dettagli sorprendenti dall’ordinanza che ha portato all’ennesimo arresto per Baby Gang per “gestione e utilizzo di armi, anche da guerra, ricettazione, ma anche rapina e lesioni aggravate” oltre alle violenze subite dalla fidanzata 22enne, che il rapper aveva costretto a lasciare il lavoro e a cancellarsi dai social per occuparsi della casa. “Tu non hai manco il diritto di parola”. A forza di botte Baby Gang le ha spaccato il setto nasale. “Ti vai a fare male oggi, vuoi andare all’ospedale? (.) ti spaccherei tutta la faccia”, sono solo alcune delle tante minacce contro di lei contenute nell’ordinanza di 151 pagine firmata dal Gip di Lecco Gianluca Piantadosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Baby Gang era sotto regime di sorveglianza speciale, ma riuscì di nascosto ad arrivare in Iraq per un video coi bazooka, mitra e kalashnikov”: i dettagli dell’ordinanza per il trapper arrestato

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