Baby Gang condannato | 2 anni e 8 mesi per la pistola nascosta

Il tribunale di Milano ha condannato il trapper lecchese Zaccaria Mouhib, noto come Baby Gang, a 2 anni e 8 mesi di reclusione. La sentenza riguarda il reato di ricettazione e detenzione di arma clandestina, dopo che le autorità hanno scoperto una pistola nascosta. La decisione si aggiunge alle precedenti vicende giudiziarie che coinvolgono l’artista.

Si allunga ancora il conto con la giustizia per Baby Gang. Il tribunale di Milano ha condannato il trapper lecchese Zaccaria Mouhib a 2 anni e 8 mesi di reclusione per ricettazione e detenzione di arma clandestina. La sentenza, emessa mercoledì 4 marzo dalla giudice per le udienze preliminari Chiara Valori, riguarda la pistola semiautomatica con matricola abrasa trovata nella sua camera d'hotel lo scorso settembre. Il 24enne di Calolziocorte ha scelto il rito abbreviato, ottenendo lo sconto di un terzo della pena. Presente in aula al settimo piano del Palazzo di giustizia milanese, dopo il verdetto ha dichiarato: "Adesso basta, solo musica". 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: In albergo con la pistola: Baby Gang condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione

In albergo con la pistola: il trapper Baby Gang condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusioneLa pena, con rito abbreviato, per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa.

Trapper Baby Gang Arrestato, il CANE trova due pistole clandestine nascoste

Contenuti utili per approfondire Baby Gang.

Temi più discussi: Baby Gang condannato a 2 anni e 8 mesi per la pistola clandestina. Il rapper in Tribunale: Adesso basta, solo musica; Baby Gang condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione; In hotel a Milano con la pistola, Baby Gang condannato a quasi tre anni: Adesso basta, solo musica; In albergo con la pistola: il trapper Baby Gang condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Nuovi guai per Baby Gang: condannato a 2 anni e 8 mesi per la pistola in hotelIl trapper milanese era stato arrestato nel settembre 2025 dopo il ritrovamento di una semiautomatica con matricola abrasa. Dopo la sentenza il pentimento: Adesso basta, solo musica ... affaritaliani.it

Baby Gang condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. Il trapper: Adesso basta, solo musicaIl trapper, l’11 settembre, era finito in carcere ancora una volta dopo che i carabinieri, in un’inchiesta più ampia della Procura di Lecco, avevano trovato in una camera d’albergo a Milano, dove ... ilfattoquotidiano.it

Baby Gang condannato a 2 anni e 8 mesi per la pistola clandestina Il gup di Milano infligge la pena al trapper lecchese: l’arma trovata in hotel dopo un concerto. «Adesso basta, solo musica», dice in aula. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Circo - facebook.com facebook

«Adesso basta, solo musica», intanto Baby Gang si prende un'altra condanna: la strana pistola in hotel e la scusa raccontata ai carabinieri x.com