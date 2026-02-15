Che fine ha fatto l’Alfa Romeo da 30 milioni sparita da un box a Napoli? L’indagine della Procura di Milano e l’appello dei proprietari | Centomila euro a chi ce la restituisce

L’Alfa Romeo da 30 milioni scomparsa da un box a Napoli è al centro di un'indagine della Procura di Milano, dopo che i proprietari hanno offerto 100.000 euro a chi la ritrova. La vettura, una delle 18 esemplari prodotti nel 1967, è sparita senza lasciare traccia, lasciando i proprietari preoccupati e pronti a tutto per recuperarla. Un dettaglio concreto: la macchina era custodita in un garage privato in periferia e sembrava intatta fino alla scomparsa.

Milano, 15 febbraio 2026 – Uno dei 18 esemplari al mondo della leggendaria Alfa Romeo 33 Stradale del 1967 svanisce nel nulla e innesca un complesso giallo internazionale che si sta sviluppando in queste settimane tra Napoli e Milano. Il valore del capolavoro di design, auto da collezione come poche altre al mondo, ammonta infatti a 30 milioni di euro. Al punto da spingere gli eredi del proprietario – venuto a mancare – a offrire una ricompensa da centomila euro a chiunque contribuirà concretamente al suo ritrovamento. E per indagare sulla sua scomparsa si è mossa anche la Procura di Milano che, secondo quanto rendono noto i legali della famiglia, ipotizza i reati di estorsione e falso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

È scomparsa nel nulla una delle auto da collezione più costose al mondo.

