Donatella Malisa svanita nel nulla da una settimana | il messaggio al figlio l’appello a Chi l’ha visto

A Trieste, la preoccupazione cresce giorno dopo giorno per la scomparsa di Donatella Malisa. La donna, 43 anni, è sparita da più di una settimana senza lasciare tracce. Prima di sparire, ha lasciato un messaggio al suo figlio, e ora la famiglia ha lanciato un appello a Chi l’ha visto. La polizia sta cercando di capire cosa possa essere successo e se ci siano indizi utili per ritrovarla. La comunità si mobilita, sperando in un esito positivo.

Apprensione a Trieste per la scomparsa della 43enne. È passata più di una settimana e di Donatella Malisa non c'è ancora traccia. La 43enne triestina è scomparsa il 20 gennaio senza lasciare spiegazioni, inghiottita da un silenzio che preoccupa familiari e investigatori. L'ultimo segnale del suo cellulare è stato agganciato sull'isola di Grado, poi il buio totale. Da quel momento le ricerche si sono estese a tutta la regione Friuli Venezia Giulia, senza però alcun esito concreto. L'uscita di casa e l'ultimo messaggio al figlio. Donatella è uscita di casa al mattino, lasciando tutto così com'era.

