Carburanti | sequestro di trentamila litri otto denunciati nel tarantino Guardia di finanza

La Guardia di finanza ha sequestrato trentamila litri di carburante e denunciato otto persone nel tarantino. L’operazione ha riguardato attività di controllo nel settore dei carburanti, con specifici interventi mirati a verificare il rispetto delle norme di legge. Il sequestro e le denunce sono stati comunicati attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità dell’intervento.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Mirate attività di servizio nel settore del contrasto al contrabbando di oli minerali, sviluppatesi negli ultimi giorni nella provincia ionica, hanno consentito ai Finanzieri del Comando Provinciale di Taranto, in coordinamento con la Procura della Repubblica del capoluogo ionico, di rinvenire e sequestrare a Taranto e a Statte, oltre 30.000 litri di carburante di illecita provenienza, destinato ad essere immesso clandestinamente sul mercato locale. Il prodotto petrolifero sequestrato – benzina, gasolio per autotrazione, carburante cosiddetto “avio” e gasolio agricolo, quest’ultimo... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Carburanti: sequestro di trentamila litri, otto denunciati nel tarantino Guardia di finanza Articoli correlati Leggi anche: Carburanti, la Guardia di Finanza scopre una maxifrode sulle accise a Catania: sequestro per 235mila euro Salento, accusa: nel pub quattro lavoratori in nero su otto, sanzioni e proposta di sospensione Guardia di finanzaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nell’ambito dell’attività di vigilanza finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e alla... Tutto quello che riguarda Carburanti sequestro di trentamila... Contrabbando di carburanti, sequestri per 30mila litri nel TarantinoOltre 30mila litri di carburante di provenienza illecita, destinati al mercato clandestino, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Taranto nell'ambito di attività c ... ansa.it Taranto e Statte, sequestrati 30mila litri di carburante illegale: otto denunciatiMaxi sequestro di carburante illegale tra Taranto e Statte, scoperti depositi abusivi e denunciate otto persone ... trmtv.it