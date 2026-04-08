Nella provincia di Taranto, sono stati effettuati controlli per contrastare il gioco illegale, con il sequestro di ventuno apparecchi e la segnalazione di sette persone alle autorità competenti. I controlli sono stati eseguiti nel corso di operazioni mirate a verificare il rispetto delle norme in materia di gioco e scommesse. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle operazioni o sulle località coinvolte.

Tarantini Time Quotidiano Ventuno apparecchi da gioco sequestrati e sette persone segnalate alle Autorità competenti. È questo il risultato delle attività di controllo svolte nei giorni scorsi dalle Fiamme Gialle ioniche insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Taranto, impegnati in un piano coordinato di contrasto al gioco illegale e irregolare. Le verifiche, scaturite da specifiche analisi di rischio condivise, hanno interessato diversi circoli ricreativi distribuiti su tutto il territorio provinciale. Nel corso degli accertamenti sono stati individuati 21 apparecchi elettronici non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, successivamente sottoposti a sequestro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Maxi controllo sul gioco illegale nel Tarantino, sequestrati 21 apparecchi

Nel Reggino scoperto operatore abusivo di scommesse e sequestrati apparecchi di gioco vietatiAttività del comando provinciale della Guardia di finanza e l’ufficio locale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm).

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