Aziende aerospaziali la filiera Assolombarda

Assolombarda ha annunciato una nuova iniziativa dedicata alle aziende aerospaziali del territorio. La filiera si propone di collegare e supportare le imprese, sia grandi che piccole, che operano nel settore dell’Economia Spaziale e della Difesa. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per le aziende coinvolte, facilitando la collaborazione e lo sviluppo di progetti nel campo aerospaziale.

È anch'essa una missione lunare, quella annunciata da Assolombarda. Non indagare lo spazio del lato nascosto del satellite ma fare da raccordo - oltre che fornire supporto - a tutte le aziende del territorio, grandi e piccole, che si occupano di Economia Spaziale e di Difesa. Non sono poche in Lombardia: nel quadrilatero produttivo Milano, Monza e Brianza, Lodi Pavia, rappresentato dall'associazione, si concentra un quinto delle imprese del settore spaziale e della difesa. Un comparto che produce un fatturato di 13,7 miliardi di euro, sottostimato, perchè, avverte l'associazione: «Non è considerata l'ampia e diversificata filiera di ulteriori aziende, in larga parte piccole e medie, che, in prospettiva, potrebbero diventare parte integrante del settore». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Aziende aerospaziali, la filiera Assolombarda Assolombarda lancia la Filiera “Difesa e Space Economy”Milano, 7 aprile 2026 – A Milano prende forma una nuova architettura industriale che guarda lontano, molto oltre i confini nazionali, e si muove... Aeropazio, filiera di Assolombarda: “Il sistema produttivo nel futuro”Milano – Assolombarda lancia la nuova filiera “Difesa e Space Economy”, l’ottava del sistema associativo, con l’obiettivo di rafforzare l’autonomia... Temi più discussi: Aziende aerospaziali, la filiera Assolombarda; Umbria Aerospace Cluster, allarme talenti: il 30% degli addetti ha più di 50 anni, solo il 15% under 30; Dall’auto alle armi? La riconversione tedesca che non c’è; Azienda umbra vola nello spazio con la missione Celeste: in orbita i filtri progettati dai super esperti perugini. Aziende aerospaziali, la filiera AssolombardaIl balzo in avanti dei Paesi Ue negli ultimi quattro anni è stato del 40% e il fatturato europeo generato nel 2024 ha sfiorato i 194 milioni. ilgiornale.it Space economy: il ruolo della filiera aerospaziale orobicaLo spazio si appresta a diventare molto trafficato negli anni a venire. L’ultimo report annuale dell’Agenzia spaziale europea (Esa) mostra una prima panoramica dello stato della space economy. In ... ecodibergamo.it L'agenzia spaziale giapponese e diverse aziende aerospaziali internazionali studiano la costruzione di un ascensore orbitale. Questa colossale infrastruttura collegherà direttamente l'equatore terrestre a una stazione spaziale geostazionaria. Il progetto preve - facebook.com facebook