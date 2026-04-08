Assolombarda ha annunciato il lancio di una nuova filiera dedicata alla Difesa e Space Economy, che si aggiunge alle sette già esistenti all’interno del sistema associativo. Questa iniziativa mira a consolidare l’autonomia tecnologica e la competitività industriale in un settore in rapido sviluppo, caratterizzato da innovazioni continue e da una crescente attenzione a livello globale. La presentazione è avvenuta a Milano, coinvolgendo diversi rappresentanti del settore produttivo.

Milano – Assolombarda lancia la n uova filiera “Difesa e Space Economy”, l’ottava del sistema associativo, con l’obiettivo di rafforzare l’autonomia tecnologica e la competitività industriale in un contesto globale sempre più segnato dall’innovazione. L’iniziativa punta a creare un ecosistema integrato tra imprese, ricerca e istituzioni, coinvolgendo anche le realtà attive nelle tecnologie “dual use”, applicabili sia in ambito civile, che nella difesa. Tra queste, i sistemi satellitari, oggi fondamentali per servizi come monitoraggio ambientale, gestione delle emergenze e sicurezza. Il settore è in forte crescita: in Europa, nel 2024, ha generato un fatturato di quasi 197 miliardi di euro, in aumento di oltre il 40% negli ultimi quattro anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aeropazio, filiera di Assolombarda: “Il sistema produttivo nel futuro”

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