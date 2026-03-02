Lorella Cuccarini chi è il marito Silvio Testi cosa fa nella vita e il loro periodo di crisi

Silvio Testi, conosciuto anche come Silvio Capitta, è un uomo legato al mondo dello spettacolo. Attraverso il suo rapporto con il mentore Sergio Bardotti, ha avuto modo di collaborare con artisti come Lucio Dalla. Lorella Cuccarini e il marito sono al centro di un periodo di crisi, ma i dettagli sulla loro situazione rimangono riservati.

Silvio Capitta, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Silvio Testi, grazie al suo mentore Sergio Bardotti, entra in contatto con tante personalità importanti come Lucio Dalla. Nel 1978 inizia a collaborare con il mondo della televisione, producendo musicalmente alcuni artisti televisivi. Successivamente diventa autore e produttore musicale del varietà di Rai 1 Fantastico, curando poi la produzione musicale e coreografica di vari altri programmi. Dal 1989 passa poi a Mediaset, producendo vari successi fino al suo ritorno su Rai nel 2001. Il 3 agosto del 1991 ha sposato a Subiaco Lorella Cuccarini con la quale ha avuto quattro figli: Sara (1994), Giovanni (1996) e i gemelli Chiara e Giorgio (2000). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

