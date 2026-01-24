Sarah Silvestri racconta per la prima volta la sua esperienza con Valentino, che durante l’infanzia le ha offerto sostegno e protezione, contribuendo a finanziare studi e altri bisogni. Dopo oltre tre decenni di riserbo, la sua testimonianza rivela un lato inedito dell’icona della moda, mostrando un Valentino più autentico e umano, oltre l’immagine pubblica di eleganza e stile.

Una storia rimasta segreta per 30 anni e che ora viene alla luce restituendo una volta di più l’immagine di Valentino come uomo elegante non solo nell’abito, ma soprattutto nell’anima. È la vicenda di Sarah Silvestri, una bambina (oggi donna) salvata dallo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio. Tutto inizia nel febbraio del 1992 quando Giovanni, padre di Sarah, entra nell’atelier di Valentino. Giovanni “è un uomo bellissimo, parla quattro lingue, ma ha i segni della tossicodipendenza addosso” riporta Leggo. Lo stilista lo vuole subito nella propria azienda e gli offre un lavoro. Lui, però, è titubante: “ Ho una bambina a casa, mi serve un lavoro vero”, e sembra propendere più per un impiego nell’azienda presso la quale ha sostenuto un colloquio poche ore prima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Valentino mi ha salvata quando ero una bambina. Mi ha pagato i libri, la scuola e la macchina. Era il mio papà ombra”: Sarah Silvestri esce allo scoperto dopo 30 anni con la sua storia segreta

«Valentino mi ha salvata quando ero una bimba: papà doveva lavorare per lui, ma è morto la sera che l'ha conosciuto. Ho tenuto il segreto per trent'anni»Una ragazza si trova a Piazza Mignanelli, tra le persone che rendono omaggio a Valentino Garavani.

Leggi anche: “Ero terrorizzato dai miei incubi ed ero sonnambulo. A 14 anni la polizia mi ha trovato per strada e riportato a casa. La musica mi ha aiutato tanto. Canto il sesso e l’erotismo anche per mettermi più a nudo”: così MIKA

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Valentino mi ha salvata quando ero una bimba: papà doveva lavorare per lui, ma è morto la sera che l'ha conosciuto, la storia...; I funerali di Valentino Garavani, davanti a dio nel segno della bellezza; Graziano Rossi: Valentino mi ha fatto un trabocchetto, punta ai miei soldi; A 'Un Posto al sole' arriva Whoopi Goldberg: Il set? Come una vacanza in un Paese che amo.

Valentino mi ha salvata quando ero una bambina. Mi ha pagato i libri, la scuola e la macchina. Era il mio papà ombra: Sarah Silvestri esce allo scoperto dopo 30 anni con ...Per 30 anni ha mantenuto il segreto: Valentino Garavani ha sostenuto Sarah Silvestri dopo la morte del padre per overdose ... ilfattoquotidiano.it

«Valentino mi ha salvata quando ero una bimba: papà doveva lavorare per lui, ma è morto la sera che l'ha conosciuto. Ho tenuto il segreto per trent'anni»Piazza Mignanelli, mercoledì pomeriggio. Tra le centinaia di persone in fila per l'ultimo saluto a Valentino Garavani, spunta una ragazza con un cappello da diva e un vestito ... leggo.it

La bambina di Tor Bella Monaca salvata dallo stilista dopo il dramma del 1992: «Il giorno stesso in cui mio padre morì di overdose, lo stilista gli aveva offerto un lavoro» - facebook.com facebook

L'omelia al funerale di #Valentino: la bellezza salva, l'ha seminata x.com