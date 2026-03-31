Il Grande Fratello Vip ha registrato un incremento di ascolti e attenzione online, dopo un periodo di calo e sfide con altre trasmissioni. Il reality ha ricevuto numerosi commenti positivi sui social, con alcuni utenti che hanno definito la partecipazione di un volto noto come un successo. I dati di ascolto delle ultime puntate mostrano un aumento rispetto alle settimane precedenti.

Nonostante un avvio non semplice e una concorrenza televisiva sempre più agguerrita, il Grande Fratello Vip sembra aver trovato nuova linfa vitale. Merito anche della conduzione di Ilary Blasi, che puntata dopo puntata sta riuscendo a riportare attenzione e coinvolgimento attorno al reality, conquistando sempre più il pubblico social. Il GF Vip di Ilary Blasi non è morto: ascolti tv in lenta ripresa. Complice anche lo spostamento di palinsesto per evitare la sfida con la partita della Nazionale, il programma è andato in onda in anticipo registrando risultati in crescita rispetto alla settimana precedente. La quinta puntata ha infatti ottenuto un netto miglioramento in termini di pubblico e share, segnale che il format sta lentamente recuperando terreno dopo un inizio incerto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ilary Blasi riesce a fare il miracolo? Pare di sì: il GF VIP rialza la china e il web la incorona regina del reality

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