A cinque giornate dalla conclusione della stagione, l'Avellino si trova in una posizione delicata, con una situazione che può cambiare rapidamente. La squadra è ancora coinvolta in una corsa che potrebbe portarla a obiettivi diversi, in base agli esiti delle prossime partite. La sfida contro il Catanzaro si presenta come un passaggio fondamentale, determinante per le sorti di questa fase finale. La squadra si prepara ad affrontare il prossimo impegno con attenzione e determinazione.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino resta in equilibrio tra pericolo e ambizione a cinque giornate dal termine della stagione. Il margine sulla zona playout è ancora di cinque punti, invariato dopo l’ultimo turno, ma resta identica anche la distanza dalla zona playoff, lontana sempre cinque lunghezze. Una situazione che fotografa perfettamente il momento dei biancoverdi: né completamente al sicuro, né del tutto fuori dai giochi per qualcosa di più. La sconfitta di Palermo non cambia gli equilibri, anche perché le dirette concorrenti non hanno approfittato pienamente del passo falso degli uomini di Davide Ballardini. Il Padova continua il suo periodo nero, incassando la quinta sconfitta consecutiva nonostante il cambio in panchina con Roberto Breda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, equilibrio fragile: Catanzaro snodo decisivo

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