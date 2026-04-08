La Corte di Cassazione ha chiarito che, in presenza di controlli di taratura regolari, una sanzione elevata tramite autovelox deve essere pagata anche se il dispositivo non è ufficialmente omologato. La sentenza mette fine a controversie legate alla validità delle multe in questi casi, sottolineando che la corretta taratura rappresenta un elemento determinante per l’efficacia delle sanzioni. La decisione riguarda tutti i casi in cui il dispositivo sia stato sottoposto a controlli periodici.

La Cassazione ha stabilito che se l'autovelox è stato sottoposto a regolari controlli di taratura, la multa resta e dunque va pagata, anche se il dispositivo non è omologato. A rischio i ricorsi contro le sanzioni per mancata omologazione. Ecco cosa cambia per gli automobilisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Autovelox, la Cassazione cambia rotta: se l'impianto è tarato e non omologato, la multa restaAvviso ai conducenti: se l'autovelox è sottoposto regolarmente ai controlli sulla taratura e sul funzionamento, la multa resta.

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