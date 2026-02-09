Autovelox come scoprire se la multa è nulla e cosa cambierà con il decreto che il governo sta preparando

Da fanpage.it 9 feb 2026

Il caos sugli autovelox continua a creare confusione. Se il dispositivo non è nell’elenco ufficiale del ministero dei Trasporti, la multa può essere considerata nulla. Il governo sta preparando un decreto che potrebbe cambiare le regole e chiarire la situazione, ma al momento in molti automobilisti si chiedono se le sanzioni siano valide o meno.

