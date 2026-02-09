Autovelox come scoprire se la multa è nulla e cosa cambierà con il decreto che il governo sta preparando

Il caos sugli autovelox continua a creare confusione. Se il dispositivo non è nell’elenco ufficiale del ministero dei Trasporti, la multa può essere considerata nulla. Il governo sta preparando un decreto che potrebbe cambiare le regole e chiarire la situazione, ma al momento in molti automobilisti si chiedono se le sanzioni siano valide o meno.

Non è ancora risolto il caos normativo degli autovelox. A oggi, le multe sono nulle se il dispositivo che le ha causate non è nell'elenco ufficiale del ministero dei Trasporti. Presto però arriverà un nuovo decreto che cambierà ancora le cose: i nuovi requisiti per l'omologazione potrebbero portare a 'spegnere' altri autovelox in attesa di metterli a norma.🔗 Leggi su Fanpage.it

