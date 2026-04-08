Autostrada e ferrovia bloccate per la frana in Molise | Riapertura possibile già nei prossimi giorni

Un blocco sulla strada e sulla ferrovia in Molise, causato da una frana a Petacciato, sta mantenendo chiusi i collegamenti principali nella zona. Le autorità hanno comunicato che la riapertura potrebbe avvenire già nei prossimi giorni. La situazione ha causato disagi ai cittadini e ai mezzi di trasporto, con interventi in corso per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza l’area. Nessuna data ufficiale per la riapertura è ancora stata annunciata.

Potrebbe essere riattivata nei prossimi giorni la viabilità autostradale attualmente interrotta a causa della frana di Petacciato, in Molise. E' quanto emerso dall'incontro convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal ministro, Matteo Salvini, in relazione alle criticità. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Frana in Molise, Decaro: "Rischio isolamento per la Puglia". Ferrovia e autostrada restano bloccate“Il crollo della frana del Petacciato" in Molise "è l’ennesima cattiva notizia in un momento di grande apprensione per le comunità pugliesi.

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