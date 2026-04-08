Autostrada A11 | stazione Lucca est chiusa una notte

Nella notte, la stazione di Lucca Est sull'autostrada A11 è stata chiusa. La chiusura ha riguardato in particolare l’uscita consigliata ad Altopascio. La notizia è stata pubblicata da un quotidiano locale, che ha fornito dettagli sul breve periodo di interdizione e sulle indicazioni alternative per gli automobilisti. La chiusura ha coinvolto il traffico in direzione di Lucca e delle zone limitrofe.

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