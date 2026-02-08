Autostrada A11 | stazione di Lucca est chiusa per una notte
La stazione di Lucca Est sull’autostrada A11 rimarrà chiusa tutta la notte. La chiusura è stata decisa dopo un incidente che ha causato danni alle strutture. Le autorità hanno deciso di bloccare il traffico per permettere i lavori di ripristino. Chi deve viaggiare in zona dovrà trovare percorsi alternativi o aspettare che la strada venga riaperta. Nessuna informazione sulle cause dell’incidente o su eventuali feriti. La chiusura resterà in vigore fino a nuovo avviso.
