La stazione di Lucca Est sull’autostrada A11 rimarrà chiusa tutta la notte. La chiusura è stata decisa dopo un incidente che ha causato danni alle strutture. Le autorità hanno deciso di bloccare il traffico per permettere i lavori di ripristino. Chi deve viaggiare in zona dovrà trovare percorsi alternativi o aspettare che la strada venga riaperta. Nessuna informazione sulle cause dell’incidente o su eventuali feriti. La chiusura resterà in vigore fino a nuovo avviso.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A11: stazione di Lucca est chiusa per una notte

Approfondimenti su Autostrada A11

Questa notte e per le prossime due, la stazione di Lucca Est sull’autostrada A11 resterà chiusa.

Questa notte, la stazione di Prato Ovest sull’autostrada A11 resterà chiusa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Autostrada A11

Argomenti discussi: Autostrada A11: stazione di Prato ovest chiusa per una notte; Autostrada A11: stazione di Lucca est chiusa per tre notti; A1, chiusi per una notte l'immissione sull’A11 e il tratto Sesto Fiorentino-Barberino; Autostrada A11: tratto Chiesina Uzzanese-Altopascio chiuso per due notti.

Autostrada A11: stazione di Prato ovest chiusa per una notteROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 febbraio 2026, sarà chiusa la stazione di Prato ovest, in ... firenzepost.it

Autostrada A11: stazione di Lucca est chiusa per tre nottiROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, nelle tre notti di mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 febbraio 2026, con orario 22:00-6:00, s ... firenzepost.it

Fiamme e fumo in autostrada, poco prima delle 23 di ieri, per un'auto che è andata a fuoco proprio in corrispondenza del casello autostradale. E' successo alla barriera di Altopascio lungo l'autostrada A11 Firenze-Mare. L'incendio ha recato danni anche al facebook

#at_Prato nelle notti di lunedì 2 e martedì 3 febbraio LINEA R1 deviata per lavori in un tratto dell'Autostrada A11. Dettagli su at-bus.it/avvisi x.com