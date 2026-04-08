Autori emergenti dall’Italia Venticinque saranno famosi

A Brescia si svolge la terza edizione di “Librolì - Pagine inedite”, un evento che vedrà la partecipazione di venticinque autori emergenti provenienti da diverse regioni italiane. Questi scrittori presenteranno le loro opere, con l’obiettivo di farsi conoscere al pubblico e agli operatori del settore. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e rappresenta un’occasione di visibilità per gli autori in fase di affermazione.

Venticinque autori da tutta Italia pronti a farsi leggere a Brescia per la terza edizione di “ Librolì - Pagine inedite “. Sabato e domenica torna la manifestazione dedicata alla promozione degli autori emergenti e del mondo dell’ autopubblicazione, nata da un’idea della scrittrice Alessia Servidei (nella foto) – direttore artistico della rassegna – e promossa dall’associazione Noi per Brescia con il patrocinio del Comune. "Librolì nasce con l’intento di dare voce a chi ha storie da raccontare e spesso non trova spazio nei circuiti editoriali tradizionali – spiega Servidei – Crediamo fortemente nel valore culturale e sociale di questa iniziativa, che permette agli autori emergenti di farsi conoscere e al pubblico di scoprire nuove prospettive narrative". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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