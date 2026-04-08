Autonomie locali maxi stanziamento regionale | oltre 10 milioni all' Agrigentino

La Regione siciliana ha deciso di destinare 108 milioni di euro alle città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali dell’isola. In particolare, oltre 10 milioni di euro sono stati assegnati all'Agrigentino, come parte di un maxi stanziamento destinato alle autonomie locali. La ripartizione delle risorse mira a sostenere interventi e progetti nelle diverse aree del territorio regionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

La Regione siciliana assegna 108 milioni di euro alle città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali dell’isola. Il decreto di riparto è stato firmato dal presidente della Regione Renato Schifani, nelle funzioni di assessore ad interim alle Autonomie locali, di concerto con l’assessore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Autonomie locali, dalla Regione 108 milioni per Città metropolitane e Liberi consorziAssegnati 108 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali della Sicilia. Vigneti in regione, oltre 5,5 milioni per migliorarli: via libera al maxi piano regionaleCon uno stanziamento di 5 milioni e 518 mila e 39 euro, la Regione Friuli Venezia Giulia sostiene la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per...