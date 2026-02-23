Vigneti in regione oltre 5,5 milioni per migliorarli | via libera al maxi piano regionale

La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato un piano da oltre 5,5 milioni di euro per rinnovare i vigneti locali. La decisione deriva dalla necessità di migliorare la qualità delle produzioni e rispondere alle sfide del mercato. Alcuni vigneti storici riceveranno fondi per interventi di ristrutturazione e riconversione. La misura punta a rafforzare il settore enologico della regione e a favorire nuovi investimenti. Le aziende agricole interessate possono già presentare le richieste.

Con uno stanziamento di 5 milioni e 518 mila e 39 euro, la Regione Friuli Venezia Giulia sostiene la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 20262027. La Giunta ha infatti approvato le disposizioni che disciplinano l’applicazione del regime di sostegno comunitario destinato al comparto vitivinicolo. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alle Risorse agricole Stefano Zannier, che sottolinea come l’intervento punti a garantire continuità agli investimenti e a rafforzare la competitività delle aziende del territorio. Si tratta di una quota che rappresenta circa l’1,7% del plafond nazionale destinato al settore. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Vigneti Fvg, oltre 5,5 milioni per il restyling: via libera al maxi piano regionaleLa Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato un piano da oltre 5,5 milioni di euro per rinnovare i vigneti, destinando fondi specifici alla campagna 20262027.

Liste d'attesa in Puglia, parte il maxi piano regionale da 15 milioni: oltre 18mila prestazioni da recuperare a FoggiaQuesta mattina la Regione Puglia ha dato il via a un maxi piano da 15 milioni di euro per ridurre le liste di attesa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Stefano Zannier; Vini Dop e Igp. Cinque milioni ai viticoltori; Vigneti Fvg, oltre 5,5 milioni per il restyling: via libera al maxi piano regionale; Vigneti, dalla Regione 5,5 milioni per ristrutturazione e riconversione: Aiutiamo il comparto.

Vigneti, dalla Regione 5,5 milioni per ristrutturazione e riconversione: «Aiutiamo il comparto»FRIULI VENEZIA GIULIA - Via libera agli aiuti regionali per la ristrutturazione dei vigneti: sul piatto oltre 5,5 milioni per il 2026/2027. Lo ha annunciato ieri l'assessore regionale ... ilgazzettino.it

Risorse agricole: Zannier, 5,5 mln per i vigneti FvgUdine, 21 feb - Con oltre 5,5 milioni di euro sosteniamo la competitivitÃ e il rinnovamento del comparto vitivinicolo regionale, garantendo continuitÃ agli interventi e procedure piÃ¹ snelle ... ilgazzettino.it

"Finestra sul #Piemonte": con uno stanziamento di 18,8 milioni di euro la Regione sosterrà la filiera vitivinicola nella promozione internazionale, negli investimenti in cantina e nella ristrutturazione e riconversione dei #vigneti - facebook.com facebook