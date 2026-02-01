Dalla Regione 30 milioni per ridisegnare e riprogettare le città del futuro
La Regione Piemonte mette a disposizione 30 milioni di euro per riqualificare le città e migliorare la qualità dell’aria. È stato aperto un nuovo bando chiamato “Rigenerazione Urbana, mobilità attiva e qualità dell’aria”. In sostanza, i fondi servono a ripensare le aree urbane e a promuovere mezzi di trasporto più sostenibili. La Regione punta a ridurre l’inquinamento e a rendere le città più vivibili per i cittadini.
I fondi per riprogettare e ridisegnare gli spazi pubblici nei centri urbani, migliorare i servizi di mobilità, sicurezza stradale, creare nuove zone pedonali e politiche per abbattere gli inquinanti in atmosfera Arriva il bando “Rigenerazione Urbana, mobilità attiva e qualità dell’aria”. L'occasione è stato un incontro con i Comuni piemontesi beneficiari della misura Fesr “Interventi per l’adattamento degli ambiti urbani per la riduzione delle emissioni inquinanti”. È stato presentato il quadro delle politiche regionali per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane, approfondendo la nuova misura sulle città rigenerative, con l’avvio di un percorso di accompagnamento e confronto operativo con i Comuni, che si concretizzerà con momenti di dialogo con esperti e un workshop interattivo.🔗 Leggi su Novaratoday.it
