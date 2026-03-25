Nuova Renault Twingo elettrica | l’auto da 20.000 euro che cambia tutto?

Una nuova versione della Twingo elettrica è arrivata sul mercato italiano, offrendo un’alternativa più accessibile nel segmento delle citycar a zero emissioni. La vettura, denominata Evolution, si basa sulla precedente versione elettrica del modello e viene proposta al prezzo di circa 20.000 euro. Renault presenta questa vettura come la sua proposta più economica nel settore, riprendendo lo stile della storica Twingo del 1992.

Renault rilancia la Twingo E-Tech Electric come nuovo punto di riferimento del segmento A elettrico. La citycar francese, ispirata alla mitica Twingo originale del 1992, arriva sul mercato italiano con la versione Evolution — presentata come l’elettrica Renault più accessibile di sempre. Design: ritorno alle origini. La nuova Twingo E-Tech riprende le linee tondeggianti della prima generazione, rivisitate in chiave moderna. Il frontale è caratterizzato da fari rotondi a LED e dalla calandra chiusa tipica delle elettriche. Le dimensioni compatte — sotto i 3,70 metri di lunghezza — la rendono perfetta per la città. Motore e autonomia. La Twingo E-Tech monta un motore elettrico posizionato al posteriore. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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