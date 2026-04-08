Il recupero dei materiali dalle auto elettriche a fine vita produce un valore di 1.257 euro per ogni veicolo, secondo i dati disponibili. Questa cifra supera del 18% quella riferita alle vetture a motore tradizionale, che si ferma a circa 1.065 euro. La differenza evidenzia come le batterie delle auto elettriche contengano materiali di valore che vengono estratti e riutilizzati, contribuendo a un’economia circolare nel settore automobilistico.

Il recupero dei materiali dalle auto elettriche a fine vita genera un valore di 1.257 euro per veicolo, superando del 18% l’importo ottenuto dalle vetture a combustione, che si ferma a 1.068 euro. I dati dello studio The Automotive Material Transition condotto da Wastetide trasformano le BEV in una risorsa strategica per il continente europeo. Le vetture a batteria rappresentano attualmente le prime generazioni di veicoli elettrici, motivo per cui il tema della demolizione non è ancora centrale nel dibattito pubblico. Tuttavia, tale scenario muterà drasticamente quando i volumi di auto a fine ciclo aumenteranno, rendendo il processo di smaltimento un business estremamente redditizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Auto elettriche: le “miniere urbane” che valgono 1.257 euro a veicolo

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