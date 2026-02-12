Ztl canone di 1.000 euro per le auto elettriche e strisce blu a pagamento per le ibride

Le auto elettriche non potranno più entrare gratis nelle zone a traffico limitato di Roma. Da ora in poi, chi possiede un’auto elettrica dovrà pagare un canone di 1.000 euro all’anno. Inoltre, anche le vetture ibride dovranno pagare per parcheggiare sulle strisce blu, che ora diventano a pagamento. La decisione è stata presa per limitare l’accesso e ridurre l’inquinamento nelle aree più centrali della città.

L'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha firmato due direttive che cambiano le regole per l'accesso nelle zone e traffico limitato e per le strisce blu Le auto elettriche non potranno più entrare gratuitamente nelle zone a traffico limitato di Roma. non solo. Le vetture mild-hybrid, tra le più richieste dai romani, non potranno più parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu. Sono questi i provvedimenti, contenuti in due distinte direttive, proposti dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e che dovranno essere poi approvate in giunta. Una volta che i provvedimenti saranno approvati, chi vorrà entrare nei varchi Ztl con un’auto elettrica dovrà pagare un canone annuale di 1.🔗 Leggi su Romatoday.it

A Napoli, le agevolazioni per la sosta di auto elettriche e ibride nelle strisce blu sono state prorogate fino al 2026.

A partire dal 1° gennaio, le norme di accesso al centro storico, alle ZTL e alle aree pedonali subiranno modifiche riguardanti le auto ibride ed elettriche.

