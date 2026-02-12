Ztl a Roma ingresso a pagamento per le auto elettriche a 1000 euro e strisce blu per gli ibridi | le novità
La città di Roma sta preparando nuove regole per la Ztl. Le auto elettriche, finora gratuite, dovranno pagare 1000 euro all’anno per entrare in alcune zone. Anche le auto ibride, che fino a ora potevano parcheggiare gratis sulle strisce blu, dovranno pagare per la sosta. La decisione mira a regolare meglio il traffico e a incentivare l’uso di veicoli meno inquinanti, ma rischia di far discutere gli automobilisti.
Nuove regole per l'accesso alla Ztl di Roma potrebbero entrare in vigore a breve. Addio accesso gratuito per le auto elettriche e sosta a pagamento per le ibride.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ztl, canone di 1.000 euro per le auto elettriche e strisce blu a pagamento per le ibride
Le auto elettriche non potranno più entrare gratis nelle zone a traffico limitato di Roma.
Roma dice stop ai vantaggi: ZTL e parcheggi a pagamento anche per auto elettriche e ibride. Nuove regole in arrivo.
Roma mette fine ai vantaggi per le auto elettriche e ibride nel centro storico.
Argomenti discussi: Auto elettriche in centro storico a Roma: 1000 euro per accedere alla Ztl; Ztl di Roma chiusa alle auto elettriche: Mille euro per il pass d’accesso; Ztl a Roma, l'assessore Patanè: Permesso annuale per le auto elettriche e strisce blu a pagamento per le ibride; Ztl, per le auto elettriche pass annuale a mille euro: Centro troppo trafficato.
