Negli ultimi giorni, i prezzi di benzina e diesel sono aumentati di circa 20 centesimi al litro. In risposta, sono stati delineati diversi strumenti di supporto come i fringe benefit e l’ipotesi di una Social card 2026. Queste misure mirano a offrire benefici ai consumatori, mentre si cerca di capire quali bonus si possano effettivamente sfruttare in questa fase di rincari.

Negli ultimi giorni i prezzi di benzina e diesel sono tornati a correre, con rincari che hanno raggiunto anche i 20 centesimi al litro. Sulle autostrade, dove il servizio alla pompa è più caro, il diesel ha superato i 2,6 euro al litro, mentre la benzina si attesta poco sotto, con punte in alcune tratte sopra i 2,3 euro. Gli aumenti hanno effetti immediati sul bilancio delle famiglie e sulle imprese che utilizzano trasporti su strada, e finiscono per influenzare indirettamente anche il prezzo dei beni di consumo. L’attenzione è alta perché il caro carburanti torna a pesare sulle spese quotidiane, proprio mentre altre voci di costo restano elevate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Benzina e diesel, quali bonus si possono sfruttare? Dai fringe benefit all'ipotesi Social card 2026: ecco tutti gli strumenti

Articoli correlati

Asm Taormina: bonus Fringe Benefit 2025 per tutti i dipendentiLa Segreteria provinciale Faisa-Cisal ringrazia l’azienda per l’iniziativa che prevede rimborsi bollette o scheda carburante fino a 600 euro, misura...

Bonus fino a 2mila euro per i dipendenti, chi può ottenere il fringe benefit esentasse nel 2026Nel 2026 la legge di bilancio ha confermato molte regole sui fringe benefit: non si pagano tasse fino a mille euro, una soglia che sale a 2mila euro...

Tutti gli aggiornamenti su Benzina e diesel quali bonus si possono...

Temi più discussi: Guerra in Iran, il costo di diesel e benzina oggi Regione per Regione; Accise mobili (e non solo), perché il diesel aumenta più della benzina: i quattro fattori dietro il rincaro del gasolio; Diesel e benzina aumentano in tutta Europa: gli interventi dei governi; Benzina e diesel, i prezzi volano: il governo sterilizzerà le accise? | Quattroruote.it.

Benzina e diesel, quali bonus si possono sfruttare? Dai fringe benefit all'ipotesi Social card 2026: ecco tutti gli strumentiNegli ultimi giorni i prezzi di benzina e diesel sono tornati a correre, con rincari che hanno raggiunto anche i 20 centesimi al litro. Sulle autostrade, dove il servizio alla pompa ... ilmessaggero.it

Benzina e diesel oltre i 2 euro: quale motorizzazione conviene davvero nel 2026?Benzina e diesel oltre 2 €/l dopo la crisi Iran: quale motorizzazione conviene nel 2026 in base ai km annui. Guida con dati MIMIT. quotidianomotori.com

I prezzi della benzina salgono ancora, al self a 1,811 euro. Il diesel vola a 2,030 euro al litro #ANSA - facebook.com facebook

I prezzi della benzina salgono ancora, al self a 1,811 euro. Il diesel vola a 2,030 euro al litro #ANSA x.com